Смолов: «Группа на Чемпионате Мира нам досталась не самая сильная»

Форвард сборной России Федор Смолов оценил уровень соперников своей команды по групповому этапу домашнего Чемпионата Мира.

"Я — из тех футболистов, кто занимает активную позицию, кто неравнодушен к результату. Хотел бы, чтобы этот результат на ЧМ-2018 был максимально высоким. Тем более речь идет о домашнем турнире, мы можем рассчитывать на поддержку всей страны, да и группа нам досталась не такая сильная.

Да, Уругвай — одна из ведущих сборных в мире. Благо игра с Уругваем для нас — заключительная в группе, и мы можем решить все свои задачи в первых двух турах. Я настроен оптимистично", — цитирует 28-летнего нападающего официальный сайт ФИФА.