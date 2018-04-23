Акинфеев установил рекорд чемпионата России по числу матчей без замен 

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по числу матчей, проведенных в турнире от начала и до конца. Встреча с «Краснодаром» (2:1) стала для «армейского» голкипера 178-й, проведенной без замен. Акинфеев побил достижение Игоря Чугайнова, который с 1995-го по 2001-й годы отыграл в ЧР 177 матчей без замен.
Акинфеев выступает в чемпионате России с 2003 года. Всю карьеру 32-летний футболист провел в составе ЦСКА. На его счету шесть титулов чемпиона России, шесть Кубков России и Кубок УЕФА.
Также Акинфеев провел 103 матча за сборную страны.