Ещё
Акинфеев установил рекорд чемпионата России по числу матчей без замен
Далее:
Читайте также:
Ещё

Акинфеев установил рекорд чемпионата России по числу матчей без замен 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионатов России по числу матчей, проведенных в турнире от начала и до конца. Встреча с «Краснодаром» (2:1) стала для «армейского» голкипера 178-й, проведенной без замен. Акинфеев побил достижение Игоря Чугайнова, который с 1995-го по 2001-й годы отыграл в ЧР 177 матчей без замен.
Акинфеев выступает в чемпионате России с 2003 года. Всю карьеру 32-летний футболист провел в составе ЦСКА. На его счету шесть титулов чемпиона России, шесть Кубков России и Кубок УЕФА.
Также Акинфеев провел 103 матча за сборную страны.
SPORT24.ru: последние новости
Ригони: «До последнего буду верить, что поеду на ЧМ-2018 с Аргентиной» Илья Воробьев: "С такой реализацией на Евротуре делать нечего" Кожевников: «Наши игроки - победители ОИ. Как они могут не быть главными фаворитами ЧМ?»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончалась Нино Хурцидзе5
Как подросток убил российскую чемпионку106
Сын миллиардера стал самым бесполезным хоккеистом сборной5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе2
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение