6 сентября Снайдер проведет последний матч за сборную

Полузащитник катарской «Аль-Гарафы» Вэсли Снайдер проведет прощальный матч за сборную Голландии 6 сентября 2018 года. В этот день «оранье» встретятся с Перу в Амстердаме. Эта игра станет для хавбека 134-й в составе сборной.

— Думаю, мое прощание будет похоже на уход Лукаса Подольски из сборной Германии, — приводит сайт Королевского футбольного союза Нидерландов слова Снайдера. — Простое прощание во время игру, в дорогой мне команде и в месте, которое о многом мне напоминает. Не могу дождаться 6 сентября.