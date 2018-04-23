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6 сентября Снайдер проведет последний матч за сборную
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6 сентября Снайдер проведет последний матч за сборную 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник катарской «Аль-Гарафы» Вэсли Снайдер проведет прощальный матч за сборную Голландии 6 сентября 2018 года. В этот день «оранье» встретятся с Перу в Амстердаме. Эта игра станет для хавбека 134-й в составе сборной.
— Думаю, мое прощание будет похоже на уход Лукаса Подольски из сборной Германии, — приводит сайт Королевского футбольного союза Нидерландов слова Снайдера. — Простое прощание во время игру, в дорогой мне команде и в месте, которое о многом мне напоминает. Не могу дождаться 6 сентября.
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