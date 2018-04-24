Снайдер проведет последний матч за сборную Голландии 6 сентября

Полузащитник «Аль-Гарафы» Весли Снайдер проведет последний матч за сборную Голландии 6 сентября, сообщает Твиттер национальной команды. Соперником «оранжевых» по товарищеской встрече, которая пройдет на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме, станет Перу.

Напомним, 33-летний Снайдер является рекордсменом сборной по количеству проведенных матчей, у него их — 133. В составе национальной команды полузащитник стал серебряным (2010) и бронзовым призером (2014) чемпионатов мира. За время выступления за национальную команду он забил 31 мяч.

Nederland-Peru wordt een erewedstrijd voor recordinternational @sneijder101010: https://t.co/xj1qFW1T6N #NEDPER #Sneijder134 pic.twitter.com/fNzTRFfv75

— OnsOranje (@OnsOranje) 23 апреля 2018 г.