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Снайдер проведет последний матч за сборную Голландии 6 сентября
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Снайдер проведет последний матч за сборную Голландии 6 сентября 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Аль-Гарафы» Весли Снайдер проведет последний матч за сборную Голландии 6 сентября, сообщает Твиттер национальной команды. Соперником «оранжевых» по товарищеской встрече, которая пройдет на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме, станет Перу.
Напомним, 33-летний Снайдер является рекордсменом сборной по количеству проведенных матчей, у него их — 133. В составе национальной команды полузащитник стал серебряным (2010) и бронзовым призером (2014) чемпионатов мира. За время выступления за национальную команду он забил 31 мяч.
Nederland-Peru wordt een erewedstrijd voor recordinternational @sneijder101010: https://t.co/xj1qFW1T6N #NEDPER #Sneijder134 pic.twitter.com/fNzTRFfv75
— OnsOranje (@OnsOranje) 23 апреля 2018 г.
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