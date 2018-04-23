Альфред Финнбогасон: «Исландия собирается обыграть Англию, Хорватию и Бразилию»

Исландский нападающий «Аугсбурга» Альфред Финнбогасон считает, что его сборная может сотворить сенсацию на чемпионате мира-2018 в России. Соперниками скандинавов по групповому этапу стали команды Аргентины, Нигерии и Хорватии.

— Сборная Исландии — как одна большая семья, потому что мы сражаемся друг за друга, — приводит сайт бундеслиги слова Финнбогассона. — В матчах с любым соперником — Англией, Хорватией и даже Бразилией — мы будем играть только на победу. Кто-то скажет, что мы сошли с ума, но желание побеждать — в нашей ДНК.

Это наш первый чемпионат мира. Я хочу приехать в Россию в лучшей форме.