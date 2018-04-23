Нападающий сборной Исландии: Желание побеждать — в нашей ДНК

«Сборная Исландии — как одна большая семья, потому что мы сражаемся друг за друга. В матчах с любым соперником — Англией, Хорватией и даже Бразилией — мы будем играть только на победу. Кто-то скажет, что мы сошли с ума, но желание побеждать — в нашей ДНК. Это наш первый чемпионат мира. Я хочу приехать в Россию в лучшей форме», — приводит слова Финнбогасона официальный сайт бундеслиги.