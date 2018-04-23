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Нападающий сборной Исландии: Желание побеждать — в нашей ДНК
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Нападающий сборной Исландии: Желание побеждать — в нашей ДНК 

Советский спорт 1 час назад
«Сборная Исландии — как одна большая семья, потому что мы сражаемся друг за друга. В матчах с любым соперником — Англией, Хорватией и даже Бразилией — мы будем играть только на победу. Кто-то скажет, что мы сошли с ума, но желание побеждать — в нашей ДНК. Это наш первый чемпионат мира. Я хочу приехать в Россию в лучшей форме», — приводит слова Финнбогасона официальный сайт бундеслиги.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная Исландии на групповом этапе сыграет с командами: Аргентины (16 июня, стадион «Спартак»), Нигерии (22 июня, Волгоград) и Хорватии (26 июня, Ростов).
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