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Сборная России опустилась на 11-ю строчку в рейтинге Кубка Федерации
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Сборная России опустилась на 11-ю строчку в рейтинге Кубка Федерации 

Чемпионат.com 6 часов назад
В обновлённом рейтинге Кубка Федерации от 23 апреля женская сборная Беларуси поднялась на третью строчку, команда Бельгии — на шестую. Румынки заняли восьмую позицию, австралийки — девятую. Команда России, проигравшая сборной Латвии в плей-офф Мировой группы II, опустилась на 11-ю строчку.
Кубок Федерации. Рейтинг от 23 апреля
1 (1). Чехия — 31 430.
2 (2). США — 28 570.
3 (4). Беларусь — 12 347,5.
4 (3). Франция — 11 972,5.
5 (5). Германия — 7875.
6 (9). Бельгия — 6240.
7 (6). Швейцария — 6162,5.
8 (10). Румыния — 5512,5.
9 (13). Австралия — 5425.
10 (7). Нидерланды — 4615.
11 (8). Россия — 3782,5.
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