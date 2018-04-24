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Лучший женским гандбольный тренер 2013 года возглавит «Ростов-Дон»
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Лучший женским гандбольный тренер 2013 года возглавит «Ростов-Дон» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Испанский специалист Мартин Амброш возглавит гандбольный клуб «Ростов-Дон» со следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на год.
Амброш начал тренерскую карьеру в 2003 году. 53-летний специалист возглавлял «Итхако» из Испании и венгерский «Дьер» с которым трижды выигрывал Лигу чемпионов (2013, 2014, 2017). В 2013 году Амброш признавался лучшим женским гандбольным тренером в мире.
«Ростов-Дон», пятикратный чемпион России по гандболу, в текущем сезоне имеет шанс выиграть чемпионат страны в шестой раз. В финале плей-офф чемпионата России «Ростов-Дон» поспорит за трофей с тольяттинской «Ладой».
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