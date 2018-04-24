Назван новый главный тренер ГК «Ростов-Дон»

Главным тренером гандбольного клуба «Ростов-Дон» в новом сезоне станет испанский специалист Мартин Амброс.

Как сообщает пресс-служба донской команды, контракт с Мартином Амбросом подписан по схеме «1+1».

Он сменит на посту главного тренера ГК «Ростов-Дон» Фредерика Бужана , который покинет клуб по окончании сезона.

Как сообщалось ранее, руководство клуба и главный тренер приняли совместное решение о прекращении сотрудничества.

Мартин Амброш начал тренерскую карьеру в 2003 году, возглавив «Итхако» из Испании. В 2012 году перешел в венгерский «Дьер».