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Колобков: сборная России по футболу может обыграть любую команду на ЧМ-2018
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Колобков: сборная России по футболу может обыграть любую команду на ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 25 апреля. Сборная России по футболу способна обыграть любую команду планеты на домашнем чемпионате мира. Такое мнение в ходе беседы в официальной группе Министерства спорта в социальной сети «ВКонтакте» высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня на московском стадионе «Лужники»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).
"Группа у нас неплохая, можно рассчитывать на удачное выступление на этой стадии. Хотя придется сложно, смотрел вчера, как играет Салах (игрок сборной Египта во вторник в полуфинале Лиги чемпионов забил два мяча за английский «Ливерпуль» в матче с итальянской «Ромой» — 5:2). Египетская команда вообще, наверное, самая сильная на своем континенте на данный момент, но все-таки думаю, что у нас тоже неплохая команда и все шансы на выход из группы есть", — считает Колобков.
Из группы выйдут две лучшие команды. Сборная России в случае преодоления группового этапа в 1/8 финала турнира сыграет с одной из двух лучших команд группы В, где сыграют сборные Испании, Португалии, Марокко и Ирана.
"В 1/8 финала у нас скорее всего будет игра либо со сборной Португалии, либо со сборной Испании, а это лидеры мирового футбола, в которых играют звезды. Но важно правильно подготовиться к конкретной встрече, тогда выиграть можно у любой команды", — уверен Колобков.
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