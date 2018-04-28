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Хоккеист команды США: матч со сборной РФ был тяжелее полуфинала юниорского ЧМ с чехами
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Хоккеист команды США: матч со сборной РФ был тяжелее полуфинала юниорского ЧМ с чехами 

ТАСС 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Четвертьфинальная игра юниорского чемпионата мира (игроки до 18 лет) со сборной России далась американским хоккеистам тяжелее полуфинального матча с чехами. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной США Тайлер Уайсс.
В субботу американцы в полуфинале чемпионата мира в России обыграли чехов со счетом 4:1 и в финале в воскресенье сыграют со сборной Финляндии. В 1/4 финала американская команда выбила из турнира россиян, победив со счетом 5:1.
"И российская сборная, и чешская — очень хорошие команды. Думаю, что четвертьфинальный матч с россиянами был тяжелее, там долгое время счет был равный. Мы забросили две поздние шайбы, которые решили исход матча", — сказал хоккеист.
Уайсс также отметил атмосферу на турнире в России. «Болельщики на протяжении всего турнира восхитительны. Возможно, это мой первый опыт игры при таком стечении народа, он мне поможет в дальнейшей карьере», — подчеркнул игрок.
Сборная США десять раз завоевывала золотые медали юниорского чемпионата мира и является самой титулованной командой турнира.
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