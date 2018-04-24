Ещё
Россия сыграет с США в 1/4 финала юниорского чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия сыграет с США в 1/4 финала юниорского чемпионата мира 

Советский спорт 4 часа назад
Напомним, в заключительном матче группового турнира сборная России по буллитам обыграла команду Словакии — 6:5 Б.
По итогам группового турнира сформировались такие пары:
Россия — США Канада — Чехия Швеция — Словакия Финляндия — Белоруссия
Советский спорт: последние новости
Джордан Хендерсон: Мы позволили «Роме» забить два мяча, нельзя этого делать в Лиге чемпионов Александр Кожевников: От сборной России на чемпионате мира мы ждем только победы Зинедин Зидан: Я доволен игрой «Реала», но не результатом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступавший за Россию велосипедист признался в допинге6
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио39
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Липницкая удивила откровенным фото5
«Ливерпуль» разгромил «Рому»1
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение