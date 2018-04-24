Россия сыграет с США в 1/4 финала юниорского чемпионата мира

По итогам группового турнира сформировались такие пары:

Напомним, в заключительном матче группового турнира сборная России по буллитам обыграла команду Словакии — 6:5 Б.

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