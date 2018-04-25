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«Трактор» призвал челябинцев поддержать сборную России в матче с США
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«Трактор» призвал челябинцев поддержать сборную России в матче с США 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
ХК «Трактор» призвал болельщиков активнее поддерживать юниорскую сборную России в предстоящем четвертьфинальном матче с командой США.
«Мы призываем каждого пришедшего на арену болельщика использовать российскую символику, поддержать нашу команду. Полные трибуны очень помогли «Трактору» в этом сезоне, должны помочь и нашей юниорской сборной», — говорится в сообщении.
Матч в рамках юниорского Чемпионата мира по хоккею состоится 26 апреля. В этот же день четвертьфинальные матчи сыграют пары Финляндия-Беларусь, Швеция-Словакия и Канада-Чехия.
Напомним, на пути к четвертьфиналу сборная России одержала победы над соперниками из Франции, Чехии и Словакии, уступив только сборной Финляндии.
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