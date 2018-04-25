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Полузащитник сборной Англии пропустит ЧМ-2018
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Полузащитник сборной Англии пропустит ЧМ-2018 

Свободная пресса 1 час назад
Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Алекс Оксейд-Чемберлен получил тяжелую травму в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против итальянской «Ромы». У 24-летнего игрока было диагностировано повреждение связок коленного сустава, сообщает официальный сайт «красных».
Пресс-служба мерсисайдцев не называет точных сроков восстановления игрока, однако сообщает, что спортсмен точно пропустит концовку сезона в Английской Премьер-Лиге и не сможет помочь своей национальной команде на чемпионате мира 2018.
Напомним, матч между «Ливерпулем» и «Ромой» завершился победой англичан со счётом 5:2.
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