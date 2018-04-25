Полузащитник сборной Англии пропустит ЧМ-2018

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Алекс Оксейд-Чемберлен получил тяжелую травму в матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против итальянской «Ромы». У 24-летнего игрока было диагностировано повреждение связок коленного сустава, сообщает официальный сайт «красных».

Пресс-служба мерсисайдцев не называет точных сроков восстановления игрока, однако сообщает, что спортсмен точно пропустит концовку сезона в Английской Премьер-Лиге и не сможет помочь своей национальной команде на чемпионате мира 2018.

Напомним, матч между «Ливерпулем» и «Ромой» завершился победой англичан со счётом 5:2.

Новости ЧМ-2018: Соперник сборной России на ЧМ-2018 лишился вратаря.