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«Ливерпуль» обыгрывает «Рому» после первого тайма
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«Ливерпуль» обыгрывает «Рому» после первого тайма 

Soccer News 6 часов назад
В первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов «Ливерпуль» играет с «Ромой».
После первого тайма со счетом 2:0 выигрывает английский клуб.
Оба мяча на счету египетского форварда «красных» Мохамеда Салаха.
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