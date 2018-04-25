Анатолий Бышовец: «России против Салаха нужно играть так, как мы против Ромарио в 1988-м»

Олимпийский чемпион-1988 Анатолий Бышовец уверен, что сборная России может остановить нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха , который накануне в полуфинальном матче Лиги чемпионов своего «Ливерпуля» с «Ромой» (5:2) забил два гола и отдал две результативные передачи. Египет, напомним, как Уругвай и Саудовская Аравия являются соперниками сборной России по группе А на ЧМ-2018.

— Если говорить о сборной России и Салахе, то персонально с ним играть, конечно, очень сложно, — сказал Бышовец. — Но можно создать нечто подобное, что было у нас на Олимпиаде-1988 с Ромарио. Были у нас сложности и против аргентинца Каниджи… Считаю, что умение сыграть по игроку и ограничить его в пространстве и времени — можно. Тем более на фланге соперника ограничивает бровка. Если более четко говорить, то Салаха должен атаковать и крайний защитник, и другие футболисты, то есть отбор должен быть парный.

— Расскажите, каким образом вы останавливали Ромарио в Сеуле.

— Его встречал крайний защитник Женя Яровенко и тут же включался в игру Арминас Нарбековас, а следом смещался Женя Кузнецов, чтобы создать численное превосходство и перекрыть зону. То есть Ромарио не мог обыграться с партнерами и приходилось действовать только индивидуально. В целом нам удалось решить эту задачу, хотя, конечно, он нам попортил нервы.

— Такая игра Салаха за «Ливерпуль» делает Египет фаворитом группы на чемпионате мира?

— Безусловно, нам нужно избежать недооценки и Египта, и Саудовской Аравии. Нужно понимать, что это уже официальные матчи. Про Уругвай, у которого есть Суарес и Кавани, я уже не говорю. 4-4-2 с двумя такими нападающими — будет испытанием для нашей команды. Еще многое будет зависеть от того, удастся ли игроками команд-соперниц сохранить свое нынешнее состояние.