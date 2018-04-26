Шведы и финны вышли в полуфинал юниорского чемпионата мира

На хоккейном чемпионате мира среди юниоров определилась первая полуфинальная пара. За выход в финал турнира, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, поспорят сборные Швеции и Финляндии. Другие полуфиналисты определятся 26 апреля чуть позже.

Шведы в четвертьфинале оказались сильнее словацкой команды со счетом 6:1. Финские хоккеисты без особых проблем разобрались с белорусской сборной — 5:2. 28 апреля сборные Швеции и Финляндии встретятся в полуфинале.

26 апреля состоятся еще две встречи 1/4 финала юниорского первенства. Российская команда сразится с американцами, а канадцы сыграют с чехами. Матч Россия — США начнется в 17:30 по московскому времени.