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Юниорский ЧМ по хоккею в Челябинске и Магнитогорске побил рекорд посещаемости
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Юниорский ЧМ по хоккею в Челябинске и Магнитогорске побил рекорд посещаемости 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
ТАСС, 27 апреля. Рекорд посещаемости в истории юниорских чемпионатов мира по хоккею установлен на проходящем в эти дни турнире в Челябинске и Магнитогорске.
Матчи в двух уральских городах на данный момент в сумме посетили 128 703 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 2010 года в Минске и Бобруйске (115 140 человек).
Самой посещаемой встречей по данным Международной федерации хоккея на льду (IIHF) на данный момент является четвертьфинал Россия — США (1:5). На матче присутствовали 7499 зрителей. Игру сборной России с командой Чехии (3:2) посетили 7498 человек, а с финнами (4:5) — 7496 человек. Самым малопосещаемым матчем турнира стала первая игра чемпионата между сборными Словакии и Финляндии в Челябинске (1217 зрителей).
Самой посещаемой командой турнира на данный момент является сборная России, матчи которой вживую увидели 36 631 человек, на втором месте канадцы — 35380 человек. Самой непривлекательной для зрителей стала сборная Швейцарии, чьи матчи посетили 19 467 зрителей.
В полуфиналах чемпионата мира в субботу встретятся сборные Швеции и Финляндии, а также США и Чехии. В серии до двух побед за право остаться в элитной группе сыграют команды Франции и Швейцарии, первая встреча осталась за швейцарцами (5:2). Финал турнира состоится в воскресенье.
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