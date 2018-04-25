Махмуд Хасан: «Каждый матч на ЧМ-2018 будет для Египта как финал»

Полузащитник «Касымпаши» и сборной Египта Махмуд Хасан поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира 2018 года. Египтяне попали в группу А вместе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

«Это сложная группа. Россия будет играть дома перед своими болельщиками. Уругвай раньше становился чемпионом мира, а матч с Саудовской Аравией — это что-то похожее на дерби. Каждый матч будет словно финал.

Сборная Египта должна хорошо подготовиться и приехать с полной уверенностью в своих силах. Главное, никого не бояться», — цитирует Хасана пресс-служба ФИФА.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.