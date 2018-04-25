Валерий Кечинов: Верим, что Комбаров справится с Салахом на чемпионате мира

— Хотелось бы верить, что Дмитрий Комбаров , который будет играть на месте левого защитника в составе сборной, сможет справиться с одним из лучших футболистов на планете.

На самом деле не важно, кто будет играть персонально против Салаха, да и в современном футболе приветствуется играть больше по зонам, чем лично бегать за одним и тем же игроком, но главное в такой ситуации соблюдать концентрацию. Побегать придется всем. Против Салаха и сборной Египта легко не будет никому, — цитирует Кечинова агентство «Р-Спорт».

Во вторник «Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов — 5:2. Салах оформил дубль и отдал две голевые передачи. Мохамед является игроком сборной Египта, с которой команде России предстоит встречаться на групповом этапе домашнего чемпионата мира летом 2018 года.