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Чемпионат мира по керлингу в дабл-миксте. Россия — Финляндия (прямая видеотрансляция)
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Чемпионат мира по керлингу в дабл-миксте. Россия — Финляндия (прямая видеотрансляция) 

Российский стадион 32 минуты назад
Фото: Российский стадион
В среду российские керлингисты Мария Комарова и Даниил Горячев встретятся со сборной Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира по керлингу в дисциплине «дабл-микст». Турнир проходит в шведском Эстерсунде.
В турнирной таблице группы C россияне делят места со второго по четвертое со сборными Финляндии и Литвы, в активе команд по три победы и два поражения. Лидируют керлингисты из Эстонии, одержавшие в пяти матчах пять побед.
Группа С. Турнирная таблица
Команда
Эстония
Литва
Россия
Финляндия
Япония
Польша
Казахстан
Новая Зеландия
В чемпионате мира принимают участие 40 команд, которые на предварительной стадии разбиты на пять групп.
По итогам групповых турниров по три команды из каждой группы плюс лучшая из занявших четвертые места выходят в плей-офф. Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы запланированы на 27 апреля, полуфиналы и финал — на 28 апреля.
Начало матча Россия — Финляндия в 18:45 мск.
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