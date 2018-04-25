Нурмагомедов рассказал, как сборной России по футболу остановить Салаха на ЧМ-2018

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, как сборной России по футболу остановить лидера национальной команды Египта Мохамеда Салаха на чемпионате мира 2018 года.

«Я знаю, как наша сборная его остановит. Просто не дайте ему визу», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Салах забил 43 гола и сделал 15 результативных передач в 47 матчах текущего сезона по всех турнирах.

Россия и Египет являются соперниками по групповому этапу мирового первенства.

Ранее футболист «Интера» Перишич заявил, что Салаху нужно отдать «Золотой мяч».