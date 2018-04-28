«Самара Арену» освятили перед первым матчем

Глава Самарской митрополии освятил «Самара Арену» перед первым матчем на стадионе.

За несколько часов до игры стадион освятил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Освящение «Самара Арены» pic.twitter.com/b9l23BT0bd

— SMR2018 (@SMR_2018) April 28, 2018

Напомним, в первом матче на арене, построенной к чемпионату мира, сыграют «Крылья Советов» и «Факел».

Накануне, «Самара Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Стадион вмещает 45 тысяч зрителей.

«Самара Арена» примет шесть матчей чемпионата мира: четыре матча группового этапа (в том числе, матч Уругвай — Россия), а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

«Самара Арена» стал последним стадионом, который примет тестовые матчи перед чемпионатом мира.