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«Самара Арену» освятили перед первым матчем
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«Самара Арену» освятили перед первым матчем 

Советский спорт 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Глава Самарской митрополии освятил «Самара Арену» перед первым матчем на стадионе.
За несколько часов до игры стадион освятил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Освящение «Самара Арены» pic.twitter.com/b9l23BT0bd
— SMR2018 (@SMR_2018) April 28, 2018
Напомним, в первом матче на арене, построенной к чемпионату мира, сыграют «Крылья Советов» и «Факел».
Накануне, «Самара Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Стадион вмещает 45 тысяч зрителей.
«Самара Арена» примет шесть матчей чемпионата мира: четыре матча группового этапа (в том числе, матч Уругвай — Россия), а также матчи 1/8 и 1/4 финала.
«Самара Арена» стал последним стадионом, который примет тестовые матчи перед чемпионатом мира.
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