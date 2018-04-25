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Икарди: «Надеюсь сыграть за сборную Аргентины на ЧМ, в 2018 году или позже»
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Икарди: «Надеюсь сыграть за сборную Аргентины на ЧМ, в 2018 году или позже» 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Интера» Мауро Икарди надеется сыграть на чемпионате мира в составе сборной Аргентины. Несмотря на то, что 26-летний футболист давно зарекомендовал себя как один из лучших бомбардиров топ-5 национальных первенств Европы, за сборную он провел всего 4 матча, не забив в них ни одного мяча. Многие считают, что главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаоли не включит Икарди в заявку национальной команды на ЧМ-2018.
«То, что я провожу свой лучший сезон, никак не связано с тем, что через пару месяцев состоится чемпионат мира. Я стараюсь на благо «Интера», а награда за это приходит позже.
Чемпионат мира — это турнир для тех, кто переживает лучшие моменты в карьере. Возможно, и я там сыграю. Мне 25 лет, я капитан «Интера» и вошел в историю клуба благодаря своим голам. Я надеюсь сыграть за сборную на таком крупном турнире, будь то сейчас в России или в будущем. Я разговаривал с Сампаоли на тему чувств, которые я испытываю, надевая футболку сборной», — цитирует Икарди Ole.
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