Соперник сборной России на ЧМ-18 лишился вратаря

Голкипер сборной Египта Ахмед Эль-Шенави получил тяжелую травму во время матча чемпионата страны и выбыл на длительный срок. У футболиста был диагностирован разрыв крестообразных связок колена, и срок восстановления составит примерно шесть месяцев, сообщает Goal.com.

Таким образом 26-летний вратарь не сможет помочь своей национальной команде на чемпионате мира, где сборной Египта будет противостоять Россия.

Помимо России на чемпионате мира Египту предстоит сыграть против команд Саудовской Аравии и Уругвая.

Справка «СП»:

ЧМ-2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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