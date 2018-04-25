«Чеховские медведи» и «Спартак» — в полуфинале чемпионата России

Бессменные чемпионы России XXI века «Чеховские медведи» вышли в полуфинал суперлиги. Подмосковный клуб в двух матчах обыграл «Сунгуль».

Также в полуфинал пробились «Динамо-Виктор», "Спартак" и «Университет-Нева».

Чемпионат России

Суперлига

Ответные матчи

1/4 финала

"Чеховские медведи" (Чехов) — «Сунгуль» (Снежинск) — 29:24 СКИФ (Краснодар) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 24:25 "Спартак" (Москва) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 32:27 "Университет-Нева" (Санкт-Петербург) — «Пермские медведи» (Пермь) — 26:25