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Второй тестовый матч прошел на «Ростов Арене»
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Второй тестовый матч прошел на «Ростов Арене» 

Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com 30 апреля 2018
Фото: Портал для болельщиков ЧМ-2018™ - Welcome2018.com
Второй тестовый матч прошел на ростовском стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. В нем местный ФК «Ростов» победил «Тосно» из Ленинградской области со счетом 2:0.
На матче присутствовало 25 тысяч зрителей. Третий тестовый матч на «Ростов Арене», в котором хозяева примут екатеринбургский "Урал", пройдет 13 мая при полной загруженности стадиона, который вмещает 45 тысяч человек.
На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Портал для болельщиков ЧМ-2018™ — Welcome2018.com: последние новости
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