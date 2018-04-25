«Спартак» сыграет с «Университетом-Нева» в полуфинале Суперлиги по гандболу

Определились все полуфиналисты плей-офф мужского чемпионата России по гандболу. Во вторых четвертьфинальных матчах дня «Университет-Нева» в упорной борьбе вырвал победу у «Пермских медведей», «Чеховские медведи» оказались сильнее «Сунгуля», «Спартак» взял верх над клубом «СГАУ-Саратов», а «Динамо-Виктор» повторно переиграл СКИФ. Отметим, что первые матчи завершились с таким же исходом.

В полуфиналах «Чеховские медведи» сыграют с «Динамо-Виктор», а «Спартак» — с «Университетом-Нева».

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига Плей-офф. 1/4 финала. Вторые матчи «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Пермские медведи» — 26:25. Счёт в серии: 2-0. «Чеховские медведи» — «Сунгуль» (Снежинск) — 29:24. Счёт в серии: 2-0. «Спартак» (Москва) — «СГАУ-Саратов» — 32:27. Счёт в серии: 2-0. СКИФ (Краснодар) — «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — 24:25, Счёт в серии: 0-2.