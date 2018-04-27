Юпп Хайнкес: Боатенг восстановится к ЧМ-2018

Боатенг получил повреждение в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2). Защитник травмировался в первом тайме и был заменен. Участие немца на чемпионате мира-20128 было под вопросом.

«Жером, конечно, будет на чемпионате мира», — сообщил Хайнкес, которого цитирует Sky Sports.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Сборная Германии на групповом этапе сыграет с командами Мексики (17 июня, «Лужники»), Швеции (23 июня, Сочи) и Южной Кореи (27 июня, Казань).