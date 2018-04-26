Ещё
Эксперт: без свежей крови на чемпионате мира сборной России по хоккею на обойтись
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт: без свежей крови на чемпионате мира сборной России по хоккею на обойтись 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и СКА, а также экс-наставник молодежной сборной России Рафаил Ишматов прокомментировал решение тренерского штаба национальной команды вызвать на матчи заключительного этапа Еврохоккейтура только 12 игроков, которые выступили на Олимпийских играх 2018 года.
"Ясно, что для большинства олимпийцев сезон выдался крайне тяжелым — и эмоционально, и физически, поэтому без свежей крови в Дании не обойтись. Поэтому многим, особенно возрастным игрокам, надо было дать отдохнуть — здесь тренерский штаб можно понять. Надеюсь, к старту чемпионата мира оптимальные сочетания будут найдены", — цитирует Ишматова газета «Известия».
Сборная России 26 апреля встретится с командой Финляндии, а 28 и 29 апреля — с соперниками из Швеции и Чехии соответственно.
Газета.Ru: последние новости
Тренер сборной России по хоккею назвал главную проблему в матче со шведами Кожевников поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ по хоккею Скончался бывший игрок и тренер сборной Франции Анри Мишель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого22
Определились все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Липницкая удивила откровенным фото9
«Бавария» дома проиграла «Реалу»1
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение