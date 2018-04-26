Эксперт: без свежей крови на чемпионате мира сборной России по хоккею на обойтись

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и СКА, а также экс-наставник молодежной сборной России Рафаил Ишматов прокомментировал решение тренерского штаба национальной команды вызвать на матчи заключительного этапа Еврохоккейтура только 12 игроков, которые выступили на Олимпийских играх 2018 года. "Ясно, что для большинства олимпийцев сезон выдался крайне тяжелым — и эмоционально, и физически, поэтому без свежей крови в Дании не обойтись. Поэтому многим, особенно возрастным игрокам, надо было дать отдохнуть — здесь тренерский штаб можно понять. Надеюсь, к старту чемпионата мира оптимальные сочетания будут найдены", — цитирует Ишматова газета «Известия» Сборная России 26 апреля встретится с командой Финляндии, а 28 и 29 апреля — с соперниками из Швеции и Чехии соответственно.