Россиянка Евгения Косецкая вышла в финал чемпионата Европы по бадминтону, который проходит в Уэльве (Испания). В полуфинальном матче Косецкая одержала победу над датчанкой Линой Хоймарк Кьярсфельдт со счётом 21:10, 21:14.
Соперница Косецкой по финалу определится в матче Каролина Марин (Испания) — Мия Блишфельдт (Дания).
Также борьбу за медали продолжает мужская пара Владимир Иванов / Иван Созонов.
Бадминтон. Чемпионат Европы. Уэльва, Испания Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала
Евгения Косецкая (Россия) — Лина Хоймарк Кьярсфельдт (Дания) — 21:10, 21:14.