Гандболистки ижевского «Университета» поборются за 7 место в Суперлиге

Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» поборются за 7 место в Суперлиге. Соперником «студенток» станет клуб из Волгограда «Динамо-Синара».

Встречи между командами пройдут 27 апреля, 1 и 2 мая (если понадобится третья игра). Первый поединок подопечные Роберта Минабутдинова проведут на выезде. В предыдущей стадии «Университет» в серии игр до двух побед уступил «Ставрополью» со счетом 1:2.

Отметим, что за победу в элитном российском дивизионе женского гандбола поборются «Лада» и «Ростов-Дон».