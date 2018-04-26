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Гандболистки ижевского «Университета» поборются за 7 место в Суперлиге
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Гандболистки ижевского «Университета» поборются за 7 место в Суперлиге 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Гандболистки ижевского «Университета» поборются за 7 место в Суперлиге. Соперником «студенток» станет клуб из Волгограда «Динамо-Синара».
Встречи между командами пройдут 27 апреля, 1 и 2 мая (если понадобится третья игра). Первый поединок подопечные Роберта Минабутдинова проведут на выезде. В предыдущей стадии «Университет» в серии игр до двух побед уступил «Ставрополью» со счетом 1:2.
Отметим, что за победу в элитном российском дивизионе женского гандбола поборются «Лада» и «Ростов-Дон».
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