Ещё
Седойкина: у нас нет предпочтений в плане соперника в «Финале четырёх»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Седойкина: у нас нет предпочтений в плане соперника в «Финале четырёх» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Вратарь женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Анна Седойкина поделилась ожиданиями от «Финала четырёх» Лиги чемпионов. Гандболистка призналась, что у неё нет предпочтений в плане возможного соперника в финале.
«В «Финале четырёх» будет тяжело. Будет первая игра, вторая, мы надеемся. Тяжёлый график, отдадим все силы. Не могу сказать, с кем предпочтительнее сыграть в финале. Никогда нельзя предсказать результат, играют четыре лучшие команды Европы.
У нас настолько напряжённый график, сейчас наступают самые важные и ответственные игры. К счастью, показываем хорошие результаты, сил пока хватает», — сказала Седойкина в эфире программы «Спорт Дон». «Финал четырёх» будет проходить в Будапеште (Венгрия) 12-13 мая. В полуфинале ростовчанки сыграют с македонским «Вардаром».
Чемпионат.com: последние новости
Сборная России опустилась на 11-ю строчку в рейтинге Кубка Федерации Женская сборная России по регби уступила Франции в плей-офф этапа Мировой серии 19 апреля в Челябинске и Магнитогорске стартует ЮЧМ – 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»146
Липницкая удивила откровенным фото10
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
17-летняя биатлонистка обвинила тренера в домогательствах140
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение