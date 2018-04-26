Седойкина: у нас нет предпочтений в плане соперника в «Финале четырёх»

Вратарь женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Анна Седойкина поделилась ожиданиями от «Финала четырёх» Лиги чемпионов. Гандболистка призналась, что у неё нет предпочтений в плане возможного соперника в финале.

«В «Финале четырёх» будет тяжело. Будет первая игра, вторая, мы надеемся. Тяжёлый график, отдадим все силы. Не могу сказать, с кем предпочтительнее сыграть в финале. Никогда нельзя предсказать результат, играют четыре лучшие команды Европы.

У нас настолько напряжённый график, сейчас наступают самые важные и ответственные игры. К счастью, показываем хорошие результаты, сил пока хватает», — сказала Седойкина в эфире программы «Спорт Дон». «Финал четырёх» будет проходить в Будапеште (Венгрия) 12-13 мая. В полуфинале ростовчанки сыграют с македонским «Вардаром».