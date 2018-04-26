Россияне посмеялись над девизом сборной на чемпионате мира-2018

Пользователи сетей предложили свои варианты девиза сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт».

В официальном твиттере турнира был опубликован опрос с тремя вариантами девизов: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «играй с открытым сердцем», «русские медведи движутся к победе».

Интернет-пользователи назвали свои варианты:

"Главное не победа — главное участие!" — вот лучший девиз для сборной по футболу!" — предложил один из пользователей.

"На дворе трава, на траве дрова!" — добавил свой вариант один из комментаторов.

Ранее открылось голосование за слоган сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года, который украсит автобус команды.