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Хоккеисты юниорской сборной России проиграли американцам в 1/4 финала домашнего ЧМ
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Хоккеисты юниорской сборной России проиграли американцам в 1/4 финала домашнего ЧМ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
ЧЕЛЯБИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Юниорская сборная России со счетом 1:5 уступила команде США в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею (игроки в возрасте до 18 лет). Встреча прошла на арене «Трактор» в Челябинске.
Американцы на стадии 1/2 финала сыграют с победителем встречи Чехия — Канада, в другом полуфинале встретятся сборные Финляндии и Швеции.
В юниорском чемпионате мира, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, участвуют десять сборных, которые были поделены на две группы по пять команд. Сборная России на предварительном этапе заняла второе место в группе B, одержав три победы при одном поражении.
Матчи 1/2 финала пройдут 28 апреля, финал и игра за третье место запланированы на 29 апреля. Все встречи пройдут в Челябинске.
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