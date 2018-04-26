Хоккеисты юниорской сборной России проиграли американцам в 1/4 финала домашнего ЧМ

ЧЕЛЯБИНСК, 26 апреля. / ТАСС /. Юниорская сборная России со счетом 1:5 уступила команде США в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею (игроки в возрасте до 18 лет). Встреча прошла на арене «Трактор» в Челябинске.

Американцы на стадии 1/2 финала сыграют с победителем встречи Чехия — Канада, в другом полуфинале встретятся сборные Финляндии и Швеции.

В юниорском чемпионате мира, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, участвуют десять сборных, которые были поделены на две группы по пять команд. Сборная России на предварительном этапе заняла второе место в группе B, одержав три победы при одном поражении.

Матчи 1/2 финала пройдут 28 апреля, финал и игра за третье место запланированы на 29 апреля. Все встречи пройдут в Челябинске.