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Ташуев: «Сборная России сдержит Салаха, если правильно выстроит оборону»
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Ташуев: «Сборная России сдержит Салаха, если правильно выстроит оборону» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением о том, смогут ли игроки сборной России сдержать нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха. Египтяне на чемпионате мира 2018 года попали в группу А вместе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.
«Если правильно выстроить игру в обороне, то да. В той же игре с «Ромой» его выдавливали, а зону блокировали. При четкой работе в его зоне, при подстраховке защитников вероятность остановить Салаха будет. Сборной России все нужно моделировать и наигрывать», — цитирует Ташуева.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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