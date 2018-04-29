Названа дата объявления состава сборной России по хоккею на чемпионат мира

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил, что предварительный состав на чемпионат мира в Дании будет назван 1 мая. Слова Воробьева приводит ТАСС

"1 мая мы объявим состав на чемпионат мира, а сейчас есть пара бессонных ночей, кого взять, а кого нет", — заявил главный тренер национальной команды страны.

В предварительной заявке на чемпионат мира по хоккею должны быть представлены как минимум 15 полевых игроков и два вратаря.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею одержала первую победу при Воробьеве.

Встреча против национальной команды Чехии завершилась со счетом 4:2.