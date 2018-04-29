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Сборная России по хоккею одержала первую победу при Воробьёве
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Сборная России по хоккею одержала первую победу при Воробьёве 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сборная России победила команду Чехии в третьем матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.
Встреча завершилась со счётом 4:2.
У чехов отличились Дмитрий Яшкин (9-я минута) и Филип Хитил (34-я).
Победу сборной России принесли точные броски Евгения Дадонова (10-я), Павла Бучневича (13-я), Владимира Ткачёва (38-я) и Никиты Сошникова (59-я).
Таким образом, россияне одержали первую победу при новом главном тренере Илье Воробьёве.
Ранее сообщалось, что нападающие московского ЦСКА и сборной России по хоккею Валерий Ничушкин и Иван Телегин могут пропустить чемпионат мира 2018 года в Дании.
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