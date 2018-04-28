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Финляндия одержала четвёртую победу подряд на Евротуре, одолев Чехию
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Финляндия одержала четвёртую победу подряд на Евротуре, одолев Чехию 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Сборная Финляндии оказалась сильнее команды Чехии в рамках матча Шведских хоккейных игр, встреча завершилась со счётом 5:2. Финская сборная на Евротуре не проигрывает на протяжении четырёх матчей кряду, в предыдущей игре одолев команду России по буллитам (3:2 ОТ). Заброшенными шайбами в составе финского коллектива сумели отметиться Юлиус Хонка, Антти Суомела, Туомас Киискинен, Тони Раяла и Томи Кивистё. У Чехии голы на свой счёт записали на свой счёт Адам Мусил и Роберт Коусал.
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