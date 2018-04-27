Сборная России по хоккею проиграла при Воробьеве четвертый матч подряд

Сборная России по хоккею потерпела поражение по буллитам от национальной команды Финляндии в первом матче заключительного этапа Евротура — «Шведских игр».

Основное и дополнительное время вынесенной встречи в Хельсинки завершилось вничью (2:2). В составе гостей шайбы забросили Станислав Галиев (07:42) и Александр Барабанов (55:44). В серии буллитов успешнее оказались хозяева льда — 2:0.

Это поражение стало для россиян четвертым подряд под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева , сменившего на этом посту Олега Знарка. На прошлом этапе Евротура «красная машина» три раза кряду уступила со счетом 1:2. Так что две шайбы за игру — новый рекорд команды Воробьева.

"Из позитивного: мы сравняли счет в третьем периоде, проявили характер. Моменты надо реализовывать на этом уровне. Будем работать", — приводит комментарий наставника

пресс-служба ФХР Следующий матч сборная проведет в субботу 28 апреля против хозяев турнира — шведов.