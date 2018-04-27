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Сборная России по хоккею проиграла при Воробьеве четвертый матч подряд
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Сборная России по хоккею проиграла при Воробьеве четвертый матч подряд 

Newsru.com 27 апреля 2018
Фото: Newsru.com
Сборная России по хоккею потерпела поражение по буллитам от национальной команды Финляндии в первом матче заключительного этапа Евротура — «Шведских игр».
Основное и дополнительное время вынесенной встречи в Хельсинки завершилось вничью (2:2). В составе гостей шайбы забросили Станислав Галиев (07:42) и Александр Барабанов (55:44). В серии буллитов успешнее оказались хозяева льда — 2:0.
Это поражение стало для россиян четвертым подряд под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева, сменившего на этом посту Олега Знарка. На прошлом этапе Евротура «красная машина» три раза кряду уступила со счетом 1:2. Так что две шайбы за игру — новый рекорд команды Воробьева.
"Из позитивного: мы сравняли счет в третьем периоде, проявили характер. Моменты надо реализовывать на этом уровне. Будем работать", — приводит комментарий наставника
пресс-служба ФХР  Следующий матч сборная проведет в субботу 28 апреля против хозяев турнира — шведов.
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