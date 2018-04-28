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Сборная США по хоккею сыграет с финнами в финале юниорского чемпионата мира
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Сборная США по хоккею сыграет с финнами в финале юниорского чемпионата мира 

ТАСС 22 минуты назад
ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты юниорской сборной США со счетом 4:1 одержали победу над командой Чехии в полуфинальном матче чемпионата мира и стали вторыми финалистами турнира. Встреча прошла на арене «Трактор» в Челябинске.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Хьюз (4-я минута), Оливер Вальстрем (22), Спенсер Штясны (36) и Тайлер Уайсс (43), у проигравших отличился Либор Забрански (31).
В решающем матче американцы сыграют со сборной Финляндии, которая в другой встрече 1/2 финала победила шведов (2:0). Сборная России завершила борьбу на стадии 1/4 финала, уступив американцам (1:5).
Финал и матч за третье место юниорского чемпионата мира пройдут в воскресенье в Челябинске. Действующим победителем соревнований является команда США.
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