Сборная США по хоккею сыграет с финнами в финале юниорского чемпионата мира

ЧЕЛЯБИНСК, 28 апреля. / ТАСС /. Хоккеисты юниорской сборной США со счетом 4:1 одержали победу над командой Чехии в полуфинальном матче чемпионата мира и стали вторыми финалистами турнира. Встреча прошла на арене «Трактор» в Челябинске.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Хьюз (4-я минута), Оливер Вальстрем (22), Спенсер Штясны (36) и Тайлер Уайсс (43), у проигравших отличился Либор Забрански (31).

В решающем матче американцы сыграют со сборной Финляндии, которая в другой встрече 1/2 финала победила шведов (2:0). Сборная России завершила борьбу на стадии 1/4 финала, уступив американцам (1:5).

Финал и матч за третье место юниорского чемпионата мира пройдут в воскресенье в Челябинске. Действующим победителем соревнований является команда США.