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Сборная Туниса представила игровую форму для чемпионата мира — 2018
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Сборная Туниса представила игровую форму для чемпионата мира — 2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Сборная Туниса представила комплекты игровой формы, в которой команда будет выступать на чемпионате мира — 2018, который пройдёт в России летом.
Тунисская национальная команда отправится на мундиаль с тремя комплектами игровой формы — красным, белым и чёрным. Все элементы экипировки выполнены в одних цветах. Техническим спонсором федерации футбола Туниса является компания Uhlsport. Видеоролик с презентации новой формы команды в своём «твиттере» опубликовал Bleacher Report.
На групповом этапе чемпионата мира — 2018 сборной Туниса предстоит встретиться с национальными командами Англии, Бельгии и Панамы.
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