Сборная Туниса представила игровую форму для чемпионата мира — 2018

Сборная Туниса представила комплекты игровой формы, в которой команда будет выступать на чемпионате мира — 2018, который пройдёт в России летом.

Тунисская национальная команда отправится на мундиаль с тремя комплектами игровой формы — красным, белым и чёрным. Все элементы экипировки выполнены в одних цветах. Техническим спонсором федерации футбола Туниса является компания Uhlsport. Видеоролик с презентации новой формы команды в своём «твиттере» опубликовал Bleacher Report.

На групповом этапе чемпионата мира — 2018 сборной Туниса предстоит встретиться с национальными командами Англии, Бельгии и Панамы.