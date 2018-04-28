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Литва с 45-летним Каспарайтисом вышла в дивизион 1A чемпионата мира
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Литва с 45-летним Каспарайтисом вышла в дивизион 1A чемпионата мира 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Сборная Литвы стала победителем дивизиона 1B чемпионата мира. В заключительной игре турнира литовцы одолели Эстонию (4:1). В составе сборной Литвы на турнире дебютировал бывший защитник сборных СССР, СНГ, России и ряда клубов НХЛ 45-летний Дарюс Каспарайтис.
Каспарайтис, выигрывавший золото Олимпийских игр-1992, ранее играл за сборную России и завершил карьеру хоккеиста в 2009 году в составе СКА. В 2014 году, ради выступления за сборную исторической родины, он возобновил карьеру и выступал в литовском чемпионате, выходя на несколько минут.
В возрасте 45 лет Каспарайтис отметился двумя передачами в игре с Румынией (8:3). Румыны стали последними и вылетели в дивизион 2. Литовцы выиграли 4 матча в основное время и 1 в овертайме и в следующем году будут играть во втором по силе турнире.
В составе сборной Литвы, помимо Каспарайтиса, в турнире принял участие еще один прославленный хоккейный ветеран — 39-летний Дайнюс Зубрус, находящийся в статусе свободного агента с 2016 года.
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