Александр Медведев: Рассчитывал, что Олег отдохнет и вернется и в клуб, и в сборную

РИА «Новости». Но, видимо, груз Олимпиады тяжелый. Нам говорят: он боится проиграть чемпионат мира. Но это ерунда. Но никакого конфликта не было, — цитирует Медведева Напомним, что 55-летний специалист тренировал команду с 2014 года. За это время наставник привел коллектив к победе на чемпионате мира-2014. Также сборная выиграла Олимпиаду в Пхенчхане-2018, серебро ЧМ-2015, бронзу ЧМ-2016 и ЧМ-2017. Позже временно исполняющим обязанности главного тренера национальной команды был назначен Илья Воробьев