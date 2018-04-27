Ещё
Александр Медведев: Рассчитывал, что Олег отдохнет и вернется и в клуб, и в сборную
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Медведев: Рассчитывал, что Олег отдохнет и вернется и в клуб, и в сборную 

Советский спорт 1 час назад
Но, видимо, груз Олимпиады тяжелый. Нам говорят: он боится проиграть чемпионат мира. Но это ерунда. Но никакого конфликта не было, — цитирует Медведева РИА «Новости».
Напомним, что 55-летний специалист тренировал команду с 2014 года. За это время наставник привел коллектив к победе на чемпионате мира-2014. Также сборная выиграла Олимпиаду в Пхенчхане-2018, серебро ЧМ-2015, бронзу ЧМ-2016 и ЧМ-2017.
Позже временно исполняющим обязанности главного тренера национальной команды был назначен Илья Воробьев.
Советский спорт: последние новости
Олимпийская сборная России обыграла Норвегию в первом матче Кубка АЛРОСА Икер Касильяс: Рад, что мог наслаждаться игрой Иньестой в сборной Испании Александр Медведев: Юниорская сборная России играла хорошо, просто не сложилось
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение22
Названа причина авиакатастрофы с футболистами Бразилии2
Родченкова предложили «раздолбать»48
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную20
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение