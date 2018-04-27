Ростовские гандболистки одолели команду из Тольятти в первом матче финала чемпионата России

Сегодня, 27 апреля, в донской столице прошел первый матч финала чемпионата России по гандболу среди женщин. На поле встретились команды «Ростов-Дон» и «Лада» из Тольятти. В напряженном поединке дончанкам удалось одолеть соперниц с минимальным преимуществом — 27:26.

Счет на второй минуте открыли хозяйки поля. По ходу тайма ростовчанкам, если и удавалось создать задел, то ненадолго, а во втором тайме команда из Тольятти и вовсе вышла вперед. Но дончанки быстро наверстали упущенное и снова захватили преимущество.

Исход матча решился на последних его секундах: на 59-й минуте игры счет был 26:26, но бросок Родригес принес дончанкам победу. Второй матч финальной серии пройдет 1 мая в Тольятти.