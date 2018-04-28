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Экс-генменеджер «Шеллефтео» вошел в тренерский штаб сборной России на Евротур?
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Экс-генменеджер «Шеллефтео» вошел в тренерский штаб сборной России на Евротур? 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Фото: Sports.ru
По информации Hockey Sverige, бывший генеральный менеджер «Шеллефтео» Ларс Юханссон вошел в тренерский штаб сборной России на шведский этап Евротура. На данный момент неизвестно, какую роль он будет исполнять в национальной команде и поедет ли со сборной на чемпионат мира в Данию.
Последним местом работы специалиста был «Цюрих», в котором он занимал должность ассистента главного тренера. В декабре прошлого года он был уволен с этого поста. Напомним, что в первом матче шведского этапа Евротура Россия проиграла Финляндии по буллитам со счетом 2:3.
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