Матч ПФЛ состоялся на поле, больше похожем на бассейн

Матч чемпионата России среди команд ПФЛ (группа «Урал-Приволжье») между «Волгой» и «Ладой-Тольятти» проходил после сильнейшего дождя в Ульяновске.

Поле почти целиком было залито водой. Несмотря на это, команды отыграли все 90 минут поединка.