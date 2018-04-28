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Матч ПФЛ состоялся на поле, больше похожем на бассейн
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Матч ПФЛ состоялся на поле, больше похожем на бассейн 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Матч чемпионата России среди команд ПФЛ (группа «Урал-Приволжье») между «Волгой» и «Ладой-Тольятти» проходил после сильнейшего дождя в Ульяновске.
Поле почти целиком было залито водой. Несмотря на это, команды отыграли все 90 минут поединка.
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