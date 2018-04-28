Вратарь «Каролины» Дарлинг выступит за сборную США на ЧМ-2018

Вратарь " Каролины Харрикейнз Скотт Дарлинг примет участие в чемпионате мира 2018 года в в Копенгагене и Хернинге в составе сборной США. Об этом сообщает «Советский спорт».

На счету вратаря в нынешнем сезоне 13 побед в 40 матчах регулярного сезона при 88,8 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,18.

Американский голкипер впервые примет участие в мировом первенстве.