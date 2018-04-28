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Вратарь «Каролины» Дарлинг выступит за сборную США на ЧМ-2018
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Вратарь «Каролины» Дарлинг выступит за сборную США на ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь "Каролины Харрикейнз" Скотт Дарлинг примет участие в чемпионате мира 2018 года в в Копенгагене и Хернинге в составе сборной США. Об этом сообщает «Советский спорт».
На счету вратаря в нынешнем сезоне 13 побед в 40 матчах регулярного сезона при 88,8 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,18.
Американский голкипер впервые примет участие в мировом первенстве.
Ранее сообщалось, что форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон сыграет в составе сборной США на чемпионате мира 2018 года в Дании.
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