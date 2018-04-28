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Боб Хартли: «В Латвии не богатый выбор игроков. Приходится полагаться на молодых»
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Боб Хартли: «В Латвии не богатый выбор игроков. Приходится полагаться на молодых» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли посетовал на небольшой выбор игроков в национальную команду, а также отметил, что рассчитывает на двух сильных вратарей на чемпионате мира. Отметим, что латвийская сборная проиграла все 8 игр во время подготовки к международному турниру в Дании.
— Надо понимать, что в Латвии вообще не настолько богатый выбор игроков, как у больших хоккейных наций, где можно выбирать из двух-трех сотен профессионалов, — цитирует «Р-Спорт» Хартли. — Поэтому нам приходится полагаться на молодых ребят. Первые 4-5 матчей именно они в основном выходили в составе. Да, нам нужно готовиться к предстоящему чемпионату, но мы не забываем и про перспективу.
Будет ли Гудлевскис основным вратарем? Элвис Мерзликин сегодня играет седьмой матч (в чемпионате Швейцарии). И мы пока не знаем, когда он к нам присоединится. А у Кристерса есть проблема с адаптацией из-за разницы во времени, поэтому мы дали больше практики, чтобы он быстрее перестроился. Хотелось, чтобы на чемпионате у нас было 2 хороших вратаря. ​
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