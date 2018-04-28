В жаркой борьбе ГК «Ростов-Дон» победил в первом матче финала чемпионата России 

27 апреля в Ростове прошел первый матч финала чемпионата России по гандболу среди женщин. ГК «Ростов-Дон» встретили на поле с тольяттинской «Ладой». Игра вышла жаркой, с первых минут игры ни одна из команд не допускала значительного перевеса в счете.
На второй минуте матча хозяйки поля открыли счет и попытались вырваться вперед, но «Лада» упорно держала оборону. Во втором тайме гости и вовсе начали лидировать в счете, но донские красавицы быстро наверстали упущенное.
Интрига сохранялась до последней минуты матча, ростовчанки буквально вырвали победу из рук соперниц. На 59-й минуте игры счет был 26:26, но бросок Родригес принес «пантерам» победу. Счет встречи 27:26. Второй матч финальной серии пройдет 1 мая в Тольятти.. Напомним, в команде грядут сильные изменения. Пресс-служба ГК «Ростов-Дон» сообщила имя нового главного тренера команды. Испанский специалист Мартин Амброс принял приглашение клуба. Напомним, он сменит на посту француза Фредерика Бужана. Нынешний тренер заявил, что покинет команду по окончании сезона для того чтобы возглавить французский «Нант». Вместе с ним клуб покинет и Сираба Дембеле.