Ещё
В жаркой борьбе ГК «Ростов-Дон» победил в первом матче финала чемпионата России
Далее:
Читайте также:
Ещё

В жаркой борьбе ГК «Ростов-Дон» победил в первом матче финала чемпионата России 

Деловое сообщество 36 минут назад
27 апреля в Ростове прошел первый матч финала чемпионата России по гандболу среди женщин. ГК «Ростов-Дон» встретили на поле с тольяттинской «Ладой». Игра вышла жаркой, с первых минут игры ни одна из команд не допускала значительного перевеса в счете.
На второй минуте матча хозяйки поля открыли счет и попытались вырваться вперед, но «Лада» упорно держала оборону. Во втором тайме гости и вовсе начали лидировать в счете, но донские красавицы быстро наверстали упущенное.
Интрига сохранялась до последней минуты матча, ростовчанки буквально вырвали победу из рук соперниц. На 59-й минуте игры счет был 26:26, но бросок Родригес принес «пантерам» победу. Счет встречи 27:26. Второй матч финальной серии пройдет 1 мая в Тольятти.. Напомним, в команде грядут сильные изменения. Пресс-служба ГК «Ростов-Дон» сообщила имя нового главного тренера команды. Испанский специалист Мартин Амброс принял приглашение клуба. Напомним, он сменит на посту француза Фредерика Бужана. Нынешний тренер заявил, что покинет команду по окончании сезона для того чтобы возглавить французский «Нант». Вместе с ним клуб покинет и Сираба Дембеле.
Деловое сообщество: последние новости
ГК «Ростов-Дон» будет тренировать испанец Мартин Амброс Эксперты: новый фильм Данилы Козловского «Тренер» снят по истории ФК «Ростов» В Ростове пройдут международные казачьи Шермиции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Украинскому борцу запретили ехать в РФ19
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение