В жаркой борьбе ГК «Ростов-Дон» победил в первом матче финала чемпионата России

27 апреля в Ростове прошел первый матч финала чемпионата России по гандболу среди женщин. ГК «Ростов-Дон» встретили на поле с тольяттинской «Ладой». Игра вышла жаркой, с первых минут игры ни одна из команд не допускала значительного перевеса в счете.

На второй минуте матча хозяйки поля открыли счет и попытались вырваться вперед, но «Лада» упорно держала оборону. Во втором тайме гости и вовсе начали лидировать в счете, но донские красавицы быстро наверстали упущенное.